Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - СКА-Хабаровск
Амкар-Пермь - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 сентября 2017
Амкар-Пермь
25.09.2017, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
38'
Я. Гол
84'
Д. Бодул
90+3'
П. Комолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 3:0!
П. Комолов
Пас отдал
Д. Бодул
90'
+3
Желтая карточка
П. Занев
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Бодул
84'
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Прокофьев
81'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Я. Гол
71'
68'
Желтая карточка
И. Эдиев
65'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Маркович
Замена
А. Рязанцев
️️️️
С. Баланович
61'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гол
Пас отдал
С. Прокофьев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-4-1-1
25
Нигматуллин
3
Зайцев
3
Сиваков
6
Конде
11
Занев
23
Баланович
5
Гол
2
Милькович
20
Комолов
11
Прокофьев
4-1-3-2
56
Довбня
4
Савичев
15
Пуцко
88
Наваловский
5
Эдиев
18
Карасев
8
Габулов
2
Димидко
69
Дедечко
13
Маркович
9
Корян
23
Баланович
7
Рязанцев
7
Рязанцев
23
Баланович
5
Гол
77
Гащенков
77
Гащенков
5
Гол
11
Прокофьев
10
Бодул
10
Бодул
11
Прокофьев
13
Маркович
60
Казанков
60
Казанков
13
Маркович
Остались в запасе
Амкар-Пермь
СКА-Хабаровск
96
Вадим Чухланцев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
96
Вадим Чухланцев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
7
Алехандро Барбаро
ЦП
55
Александр Криворучко
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Амкар-Пермь - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
СКА-Хабаровск
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+