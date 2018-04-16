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Секу Конде
Секу Конде
Завершил карьеру
9 июня 1993 (33)
#6 | Защитник
190 см
Гвинея
Статистика
Новости
Трансферы
Игрок «Амкара» Конде: «Изучаю русский по сериалам ТНТ. С Пермью познакомился по «Реальным пацанам»
2018.04.16 20:19
1
Защитник «Амкара» Конде: «Русские люди ближе к Европе, чем украинцы»
2017.09.21 16:40
6
Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче «Динамо» – «Амкар»
2017.08.07 10:05
4
Конде продлил контракт с «Амкаром» на два года
2017.02.16 09:42
3
Конде: «Амкар» по итогам чемпионата попадет в Лигу Европы»
2017.01.24 16:48
3
«Амкар»: «Конде не очень хорошо знает русский, ему могли показаться слова об обезьяне»
2016.11.27 15:16
4
РФС не имеет информации о проявлениях расизма в матче «Амкар» – «Арсенал»
2016.11.27 12:52
Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»
2016.11.26 17:52
4
Видео
Конде рассказал о расистском оскорблении в адрес Огуде со стороны Айдова
2016.11.26 17:30
1
Фото
«Амкар» выдал Конде клубные валенки
2016.11.17 11:45
6
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«Амкар» приобрел защитника сборной Гвинеи
2016.07.25 20:01
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