«Амкар»: «Конде не очень хорошо знает русский, ему могли показаться слова об обезьяне»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов высказал мнение об инциденте, который произошел в матче против тульского «Арсенала». Напомним, после окончания поединка защитник пермяков Секу Конде заявил, что игрок туляков Дмитрий Айдов назвал его одноклубника Фегора Огуде «обезьяной».

– Тяжело говорить о том, чего не слышал. Но, думается, было все же не так, как заявил Секу. Он сам не очень хорошо знает русский язык – что-то могло и показаться. В конечном итоге футболисты пожали друг другу руки – если бы произошло что-то серьезное, вряд ли настрой был бы таким.

– Отражен ли инцидент в протоколе и рапорте делегата?

– Нет, официальных жалоб в протоколе нет. Развивать эту историю со своей стороны мы не планируем.