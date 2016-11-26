Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»

Защитник «Арсенала» Дмитрий Айдов отреагировал на слова игрока «Амкара» Секу Конде, обвинившего его в расистских высказываниях в адрес хавбека пермяков Фегора Огуде. Футболист «канониров» подчеркнул, что стычка, возникшая во втором тайме в штрафной площади туляков, не была спровоцирована его оскорблением темнокожего полузащитника хозяев поля.

– Ничего такого не было, вы чего?

– На сайте «Амкара» говорится, что вы назвали Огуде «обезьяной»…

– Да прекратите вы! Ничего такого не было.

– То есть это выдумано?

– Ну конечно.

– Откуда тогда появилась эта информация?

– А вы у него спросите.

– То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?

– Да нет, конечно.

– Была стычка, но без оскорблений?

– Естественно.