Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»

Защитник «Арсенала» Дмитрий Айдов отреагировал на слова игрока «Амкара» Секу Конде, обвинившего его в расистских высказываниях в адрес хавбека пермяков Фегора Огуде. Футболист «канониров» подчеркнул, что стычка, возникшая во втором тайме в штрафной площади туляков, не была спровоцирована его оскорблением темнокожего полузащитника хозяев поля.
– Ничего такого не было, вы чего?
– На сайте «Амкара» говорится, что вы назвали Огуде «обезьяной»…
– Да прекратите вы! Ничего такого не было.
– То есть это выдумано?
– Ну конечно.
– Откуда тогда появилась эта информация?
– А вы у него спросите.
– То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?
– Да нет, конечно.
– Была стычка, но без оскорблений?
– Естественно.
Источник: «Спорт-Экспресс»