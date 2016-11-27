РФС не имеет информации о проявлениях расизма в матче «Амкар» – «Арсенал»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал понять, что не владеет информацией о том, что в матче 15-го тура РФПЛ «Амкар» – «Арсенал» произошел инцидент на почве расизма. Напомним, после окончания поединка защитник пермяков Секу Конде заявил, что игрок туляков Дмитрий Айдов назвал его одноклубника Фегора Огуде «обезьяной».

«У меня нет информации, что такой инцидент был. Но я пока не видел ни протокола, ни рапорта инспектора. По той информации, которую имею я, никаких комментариев со стороны инспектора матча и судьи не было», – сказал Будогосский.