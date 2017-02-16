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    Конде продлил контракт с «Амкаром» на два года

    Защитник «Амкара» Секу Конде продолжит выступления за пермский клуб. 23-летний гвинейский футболист продлил соглашение с клубом еще на два года.

    «За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это – именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в «Амкар», уверенности в том, что он заиграет, не было – до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись. Его отличают не только фантастическое трудолюбие и самоотверженность, но и такое довольно редкое качество, как обучаемость. Благодаря этому он заметно добавил в мастерстве, закрепился в обойме игроков основного состава, а также прекрасно адаптировался в Перми», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.

    «Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в «Амкаре». В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это – шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми», – добавил футболист.

    Напомним, что Конде перешел в «Амкар» летом прошлого года. Изначально контракт футболиста с клубом был рассчитан на один сезон.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.02.2017 09:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 февраля 2017, 15:45

      Супер-главная новость! Супер-пупер главная!
      Я даже назвал бы ее Главной Новостью Месяца!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2017, 10:55

      Сперва показалось, что Конте продлил контракт) Было бы неплохо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 февраля 2017, 10:20

      Хороший защитник!

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