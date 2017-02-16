Конде продлил контракт с «Амкаром» на два года

Защитник «Амкара» Секу Конде продолжит выступления за пермский клуб. 23-летний гвинейский футболист продлил соглашение с клубом еще на два года.

«За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это – именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в «Амкар», уверенности в том, что он заиграет, не было – до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись. Его отличают не только фантастическое трудолюбие и самоотверженность, но и такое довольно редкое качество, как обучаемость. Благодаря этому он заметно добавил в мастерстве, закрепился в обойме игроков основного состава, а также прекрасно адаптировался в Перми», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.

«Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в «Амкаре». В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это – шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми», – добавил футболист.

Напомним, что Конде перешел в «Амкар» летом прошлого года. Изначально контракт футболиста с клубом был рассчитан на один сезон.