Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче «Динамо» – «Амкар»

Судья Евгений Турбин, который работал на матче четвертого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Амкар» (3:0), получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора встречи Александра Колобаева. В его действиях были усмотрены ошибки в конце матча.

В первом моменте Турбин не назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол на Гасилине, а затем в другом эпизоде не удалил футболиста «Амкара» Конде. Сам арбитр не согласился с оценкой Колобаева и написал апелляцию.

В ближайшее время действия арбитра будут рассмотрены на контрольно-квалификационной комиссии. В случае, если она подтвердит оценку инспектора, то Турбин будет отстранен от работы на матчах РФПЛ и переведен в ФНЛ.

Известно, что Турбин не будет работать в ближайшем туре РФПЛ по этой причине. Стоит отметить, что на прошлой неделе от работы в РФПЛ был отстранен Кирилл Левников, ошибочно назначивший пенальти в ворота «СКА-Хабаровск» в матче с ЦСКА.