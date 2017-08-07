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    Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу в матче «Динамо» – «Амкар»

    Судья Евгений Турбин, который работал на матче четвертого тура российской Премьер-лиги «Динамо»«Амкар» (3:0), получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора встречи Александра Колобаева. В его действиях были усмотрены ошибки в конце матча.

    В первом моменте Турбин не назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол на Гасилине, а затем в другом эпизоде не удалил футболиста «Амкара» Конде. Сам арбитр не согласился с оценкой Колобаева и написал апелляцию.

    В ближайшее время действия арбитра будут рассмотрены на контрольно-квалификационной комиссии. В случае, если она подтвердит оценку инспектора, то Турбин будет отстранен от работы на матчах РФПЛ и переведен в ФНЛ.

    Известно, что Турбин не будет работать в ближайшем туре РФПЛ по этой причине. Стоит отметить, что на прошлой неделе от работы в РФПЛ был отстранен Кирилл Левников, ошибочно назначивший пенальти в ворота «СКА-Хабаровск» в матче с ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 10:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 8 августа 2017, 09:04

      на ошибках учатся,правда Жэка

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 августа 2017, 20:10

      на результат это уже не повлияло в любом случае

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 10:46

      Самый слабый судья Турбин. Откуда его выкопали?
      Кстати, если пен в ворота СКА от ЦСКА был признан ошибочным, то пен в ворота Зенита от мяса - был как под копирку.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 августа 2017, 10:29

      Вот же гад !!!

      2
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