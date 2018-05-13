Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Секу Конде - статистика

Завершил карьеру
9 июня 1993 (33)
#6 | Защитник
190 см
Гвинея
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
19
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
13.05.2018
Ахмат
1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
0 : 2
06.05.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
29.04.2018
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0 : 2
22.04.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
18.04.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар-Пермь
0 : 3
14.04.2018
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
07.04.2018
Амкар-Пермь
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
31.03.2018
Локомотив
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
09.03.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0 : 0
03.03.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар-Пермь
1 : 3
10.12.2017
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3 : 0
03.12.2017
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
05.11.2017
Анжи
1' - 56'
41'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
29.10.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0 : 0
21.10.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
16.10.2017
Тосно
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 1
30.09.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар-Пермь
3 : 0
25.09.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0 : 1
18.09.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
08.09.2017
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 1
26.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
20.08.2017
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 1
13.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
08.08.2017
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
3 : 0
05.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
30.07.2017
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1 : 0
21.07.2017
Амкар-Пермь
46' - 90'
75'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
16.07.2017
Амкар-Пермь
Был в запасе
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+