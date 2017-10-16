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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Тосно
Амкар-Пермь - Тосно: обзор матча 16 октября 2017
Амкар-Пермь
16.10.2017, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Тосно
Желтая карточка
А. Милькович
90'
+3
Желтая карточка
Д. Белоруков
90'
+1
80'
Желтая карточка
М. Полетанович
65'
Желтая карточка
Е. Чернов
Желтая карточка
С. Эзатолахи
19'
13'
Желтая карточка
Д. Кутин
5'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ЦЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
5
Януш Гол
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
5
Нуну Роша
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-3-1
25
Нигматуллин
6
Конде
2
Милькович
30
Идову
23
Баланович
21
Белоруков
6
Эзатолахи
5
Гол
20
Комолов
11
Прокофьев
4-3-3
1
Юрченко
29
Шахов
20
Дугалич
25
Буйволов
23
Чернов
5
Роша
4
Полетанович
14
Карницкий
27
Мирзов
91
Заболотный
20
Марков
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Тосно
77
Михаил Костюков
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Амкар-Пермь - Тосно
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Стадион:
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