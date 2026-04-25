Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амкар-Пермь - Динамо-2: обзор матча 25 апреля 2026

Амкар-Пермь
25.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
4 : 0
Завершен
Динамо-2
21' Е. Тюкалов 78' Е. Тюкалов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Динамо-2
Завершен
ГОЛ! 2:0! Евгений Тюкалов
78'
ГОЛ! 1:0! Евгений Тюкалов
Пас отдал Кирилл Корольков
21'
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Амкар-Пермь
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Кирилл Корольков
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Динамо-2
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+