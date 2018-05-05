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Тосно - Динамо
Тосно - Динамо: обзор матча 05 мая 2018
Тосно
05.05.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
68'
Р. Мирзов
57'
Т. Шунич
79'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Динамо
Желтая карточка
С. Сухарев
90'
+4
90'
Замена
А. Соснин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Р. Дугалич
86'
Замена
Н. Труйич
️️️️
В. Галиулин
86'
84'
Замена
В. Рыков
️️️️
К. Панченко
81'
Желтая карточка
Т. Шунич
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Пас отдал
А. Ташаев
Замена
И. Жигулев
️️️️
М. Палиенко
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
Рикардиньо
68'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Н. Роша
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
Т. Шунич
Пас отдал
Е. Луценко
54'
Желтая карточка
Г. Морозов
Желтая карточка
М. Палиенко
50'
46'
Замена
Г. Морозов
️️️️
Ф. Черных
Желтая карточка
Р. Мирзов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Рикардиньо
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
5
Мьюшкович
20
Дугалич
18
Сухарев
34
Маргасов
21
Галиулин
4
Полетанович
11
Рикардиньо
99
Палиенко
5
Роша
27
Мирзов
3-3-1-3
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
8
Хольмен
27
Соу
55
Теттех
34
Рауш
88
Ташаев
11
Черных
48
Луценко
8
Панченко
5
Роша
92
Скворцов
92
Скворцов
5
Роша
99
Палиенко
10
Жигулев
10
Жигулев
99
Палиенко
21
Галиулин
77
Труйич
77
Труйич
21
Галиулин
11
Черных
18
Морозов
18
Морозов
11
Черных
8
Панченко
44
Рыков
44
Рыков
8
Панченко
48
Луценко
23
Соснин
23
Соснин
48
Луценко
Остались в запасе
Тосно
Динамо
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Тосно - Динамо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Петровский
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