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Абдул Теттех
Абдул Теттех
Завершил карьеру
25 мая 1990 (36)
#55 | Полузащитник
188 см
Гана
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«Р-Спорт»: московский суд не признал решение CAS о взыскании с «Динамо» 350 тысяч за трансфер Теттеха
2020.07.02 17:04
«Динамо» объявило об уходе Теттеха. Ганец станет одноклубником Лодыгина
2019.08.05 22:52
3
Хохлов: «В Кубке одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли»
2018.10.26 07:30
1
Хавбек «Динамо» Тетте дисквалифицирован на два матча за удар соперника в игре с «Арсеналом»
2018.08.02 13:59
6
Динамовца Тетте удалили на седьмой минуте игры с «Арсеналом». Для судьи это первый матч в РПЛ
2018.07.29 17:08
10
Фото
Ташаев посвятил гол в ворота ЦСКА Тетте. У ганца умер отец
2018.04.09 22:00
«Динамо»: «Деньги за Тетте «Леху» начислены»
2018.03.21 21:06
4
«Динамо» не заплатило «Леху» за Тетте. Поляки пожаловались на россиян в ФИФА
2018.03.21 19:24
9
Тетте мечтает попасть с «Динамо» в Лигу чемпионов
2018.03.07 08:43
5
Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану. Что поделать, если я действительно черный?»
2018.03.06 12:26
11
«Динамо» завершило зимнюю трансферную кампанию
2018.02.01 14:56
9
Тетте: «Решиться на переход в «Динамо» было непросто»
2018.02.01 12:53
5
Новичок «Динамо» Тете: «Ненавижу проигрывать»
2018.02.01 10:06
8
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«Динамо» объявило о покупке Тетте
2018.01.31 22:44
12
Хавбек «Леха» Тетте прошел медосмотр в «Динамо»
2018.01.29 01:37
2
«Динамо» подпишет полузащитника «Леха» Тетте
2018.01.25 17:01
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