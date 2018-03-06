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  • Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану. Что поделать, если я действительно черный?»

Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану. Что поделать, если я действительно черный?»

6 марта 2018, 12:26
11

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте, перешедший в московский клуб из польского «Леха» 31 января этого года, признался, что не видит смысла расстраиваться из-за проявлений расизма. По мнению ганца, его обида не изменит того факта, что он темнокожий.

– Где фанаты самые дикие – в Греции или в Польше?

– В Польше, конечно. Греческие фаны неистовые, но вот польские – просто сумасшедшие. На каждую домашнюю игру «Леха» у приходило в среднем по 20 тысяч зрителей, а на большие игры – 40-43 тысячи. То есть полный стадион, представляете? И пели от начала до конца. Как-то играем зимой. Угловой, я поворачиваюсь к трибунам – а там все, все, все раздетые. В такой-то холод! Невероятно.

– В Польше сталкивались с проявлениями расизма?

– Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной – несколько раз.

– И как реагировали? Отвечали трибунам?

– Никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным – но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять? Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите – что с того? Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Теттех Абдул
Комментарии (11)
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Маракушев
1520328670
Баааатюшки... в Динамо адекваты начали появляьтся?
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kuchipachi
1520329176
ща британские СМИ обвинят его в расизме. или чего еще хуже, обвинят Россию в расизме, в том, что его заставили это сказать.
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Gerecht165
1520329231
Хороший пример того, что обижаться или нет - это всегда осознанный выбор человека.
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ufos73
1520329667
Это первый адекватный черный футболист, за все время что я помню! Прямо аж руку пожать захотелось
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кошмарик
1520329909
адекват!! аплодирую..
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almanev
1520330476
Вызывает уважение этот мужик.
Ответить
FanatSerj
1520333542
"Ну, называют меня черным – но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять. Да, я черный, и добавить к этому нечего. " - это высказывание надо увековечить в граните как минимум))
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Manilov
1520341149
Отличные слова. Уважуха!
Ответить
OfaZavr
1520348740
молодец, правильный подход! зачем реагировать, всем ведь рот не заткнешь и по другому относиться не заставишь если они невоспитанные неадекваты.
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zigbert
1520352808
Правильно делает.Зацикливаться на этом не стоит.
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