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    Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану. Что поделать, если я действительно черный?»

    Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте, перешедший в московский клуб из польского «Леха» 31 января этого года, признался, что не видит смысла расстраиваться из-за проявлений расизма. По мнению ганца, его обида не изменит того факта, что он темнокожий.

    – Где фанаты самые дикие – в Греции или в Польше?

    – В Польше, конечно. Греческие фаны неистовые, но вот польские – просто сумасшедшие. На каждую домашнюю игру «Леха» у приходило в среднем по 20 тысяч зрителей, а на большие игры – 40-43 тысячи. То есть полный стадион, представляете? И пели от начала до конца. Как-то играем зимой. Угловой, я поворачиваюсь к трибунам – а там все, все, все раздетые. В такой-то холод! Невероятно.

    – В Польше сталкивались с проявлениями расизма?

    – Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной – несколько раз.

    – И как реагировали? Отвечали трибунам?

    – Никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным – но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять? Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите – что с того? Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью.

    Источник: Sport24

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    06.03.2018 12:26
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 19:13

      Правильно делает.Зацикливаться на этом не стоит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 18:05

      молодец, правильный подход! зачем реагировать, всем ведь рот не заткнешь и по другому относиться не заставишь если они невоспитанные неадекваты.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 марта 2018, 15:59

      Отличные слова. Уважуха!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2018, 13:52

      "Ну, называют меня черным – но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять. Да, я черный, и добавить к этому нечего. " - это высказывание надо увековечить в граните как минимум))

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 6 марта 2018, 13:01

      Вызывает уважение этот мужик.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 марта 2018, 12:51

      адекват!! аплодирую..

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 марта 2018, 12:47

      Это первый адекватный черный футболист, за все время что я помню! Прямо аж руку пожать захотелось

      11
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 6 марта 2018, 12:40

      Хороший пример того, что обижаться или нет - это всегда осознанный выбор человека.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Gerecht165 6 марта 2018, 13:05

      1.С точки зрения психологии Тетте все равно огорчен,если он хладнокровен по сим вопросам,то не вспомнил что 2 раза "ЭТО"с ним происходило в жизни!)
      2.Зачем Тетте говорить о том,что давно сказано всеми чернокожими в чемпионате РФ?Мне кажется они давно устали от этой темы,и не хотят по сто раз затерать о вопросе этики,воспитании,о вечном "Что такое хорошо,и что такое плохо"в СМИ и это правильно,т.к человек он или с юности(низкий поклон родителям)или никогда.

      2
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 6 марта 2018, 12:39

      ща британские СМИ обвинят его в расизме. или чего еще хуже, обвинят Россию в расизме, в том, что его заставили это сказать.

      -1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 6 марта 2018, 12:31

      Баааатюшки... в Динамо адекваты начали появляьтся?

      -1
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