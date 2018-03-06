Тетте: «Если буду расстраиваться из-за расизма, белее не стану. Что поделать, если я действительно черный?»

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте, перешедший в московский клуб из польского «Леха» 31 января этого года, признался, что не видит смысла расстраиваться из-за проявлений расизма. По мнению ганца, его обида не изменит того факта, что он темнокожий.

– Где фанаты самые дикие – в Греции или в Польше?

– В Польше, конечно. Греческие фаны неистовые, но вот польские – просто сумасшедшие. На каждую домашнюю игру «Леха» у приходило в среднем по 20 тысяч зрителей, а на большие игры – 40-43 тысячи. То есть полный стадион, представляете? И пели от начала до конца. Как-то играем зимой. Угловой, я поворачиваюсь к трибунам – а там все, все, все раздетые. В такой-то холод! Невероятно.

– В Польше сталкивались с проявлениями расизма?

– Это происходит во всем мире, не только в Польше. Со мной – несколько раз.

– И как реагировали? Отвечали трибунам?

– Никак не отвечал. Порой накатывают эмоции, но если подумать… Ну, называют меня черным – но что поделать, если я в самом деле черный и не могу это поменять? Если я расстроюсь из-за проявлений расизма, белее от этого не стану. Называйте, как хотите – что с того? Да, я черный, и добавить к этому нечего. Просто продолжу играть в футбол и жить своей жизнью.