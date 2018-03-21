«Динамо» не заплатило «Леху» за Тетте. Поляки пожаловались на россиян в ФИФА

Польский «Лех» пожаловался в ФИФА на московское «Динамо», которое зимой заполучило права на полузащитника Абдула Тетте, но не заплатило за трансфер 800 тысяч евро. Об этом рассказала пресс-служба поляков.

«Лех» обратился в ФИФА из-за того, что московское «Динамо не заплатило € 800 тыс. за трансфер Тетте. Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов.

После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счeт клуба», – говорят в «Лехе».

Тетте еще не провел в «Динамо» ни одной игры.