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  • «Динамо» не заплатило «Леху» за Тетте. Поляки пожаловались на россиян в ФИФА

«Динамо» не заплатило «Леху» за Тетте. Поляки пожаловались на россиян в ФИФА

21 марта 2018, 19:24
9

Польский «Лех» пожаловался в ФИФА на московское «Динамо», которое зимой заполучило права на полузащитника Абдула Тетте, но не заплатило за трансфер 800 тысяч евро. Об этом рассказала пресс-служба поляков.

«Лех» обратился в ФИФА из-за того, что московское «Динамо не заплатило € 800 тыс. за трансфер Тетте. Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов.

После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счeт клуба», – говорят в «Лехе».

Тетте еще не провел в «Динамо» ни одной игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лех Динамо Теттех Абдул
Комментарии (9)
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insider_retro
1521649844
Жаловаться и обращаться, конечно, не возбраняется... Проехали...
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DeStar
1521650117
Почему в таких новостях практически всегда фигурирует динамо москва. Там клуб что каждый олигарх и чиновник бабки отмывает, а то все -вермя какие -то финансовые проблемы, непонятно откуда, как они насобирались и при этом собираются дальше
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Боцман59rus
1521650610
... в очередь за пашей
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OfaZavr
1521651003
некрасивый и нечестный поступок со стороны Динамо, про проблемы клуба понятно но и с Лехом так поступать нельзя.
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Joko21
1521652841
не заметят отсутствия денег на лицевом счете? А что? А вдруг?!
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84aivengo
1521652953
в сегодняшние дни уже стало мейнстримом жаловаться на российские клубы,тем боле от таких "грандов" ,как поляки
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Victor17
1521654014
Эх... Испанский стыд.
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zigbert
1521655084
С этим надо разобраться и все уладить.
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