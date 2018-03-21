Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» не заплатило «Леху» за Тетте. Поляки пожаловались на россиян в ФИФА

    Польский «Лех» пожаловался в ФИФА на московское «Динамо», которое зимой заполучило права на полузащитника Абдула Тетте, но не заплатило за трансфер 800 тысяч евро. Об этом рассказала пресс-служба поляков.

    «Лех» обратился в ФИФА из-за того, что московское «Динамо не заплатило € 800 тыс. за трансфер Тетте. Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов.

    После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счeт клуба», – говорят в «Лехе».

    Тетте еще не провел в «Динамо» ни одной игры.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:58

      С этим надо разобраться и все уладить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Victor17 21 марта 2018, 20:40

      Эх... Испанский стыд.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 марта 2018, 20:22

      в сегодняшние дни уже стало мейнстримом жаловаться на российские клубы,тем боле от таких "грандов" ,как поляки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > 84aivengo 22 марта 2018, 05:06

      Купил-заплати , взял , но не оплатил- не имеешь права пользоваться.При чём здесь "российские клубы" и " от таких "грандов" ,как поляки ". Законы должны быть для всех одинаковы , или всё должно быть " как всегда в России "

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 марта 2018, 20:20

      не заметят отсутствия денег на лицевом счете? А что? А вдруг?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 19:50

      некрасивый и нечестный поступок со стороны Динамо, про проблемы клуба понятно но и с Лехом так поступать нельзя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 19:43

      ... в очередь за пашей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 марта 2018, 19:35

      Почему в таких новостях практически всегда фигурирует динамо москва. Там клуб что каждый олигарх и чиновник бабки отмывает, а то все -вермя какие -то финансовые проблемы, непонятно откуда, как они насобирались и при этом собираются дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 19:30

      Жаловаться и обращаться, конечно, не возбраняется... Проехали...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11