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Тетте мечтает попасть с «Динамо» в Лигу чемпионов

7 марта 2018, 08:43
5

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте мечтает в составе московского клуба не только не вылететь из Премьер-лиги, но и попасть в Лигу чемпионов.

— По манере игры вас называют вторым Понтусом Вернблумом. Так было всегда?

— В Гане мне приходилось выходить в оборону — возможно, и это на моем стиле отразилось. Моментами я бывал слишком мягок или слишком груб, но всегда старался развиваться как футболист.

— С «Лехом» в Лиге Европы вы обыгрывали на выезде «Фиорентину». Хотите с «Динамо» когда-нибудь добраться до Лиги чемпионов?

— Конечно. Это же футбол. Нужно собраться и идти к цели. Но сейчас наша цель — остаться в Премьер-лиге и подготовиться к большому шагу вперед.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Вернблум Понтус Теттех Абдул
Комментарии (5)
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FanatSerj
1520402602
Черный ты наш бро. мы тоже мечтаем, но для начало давайте в ФНЛ обратно не вылетите )))
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Татарин за ЦСКА
1520403237
надеемся,что Динамо останется с пропиской в РФПЛ,а годика через два-три возможно и ЛЧ!!!
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Manilov
1520412570
Для этого надо изобрести Лигу Чемпионов для вылетевших.
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Боцман59rus
1520428340
парень нормальный, а журналист петросянит
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zigbert
1520503327
Стремиться к высоким результатам конечно же надо.
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