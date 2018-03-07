Тетте мечтает попасть с «Динамо» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте мечтает в составе московского клуба не только не вылететь из Премьер-лиги, но и попасть в Лигу чемпионов.

— По манере игры вас называют вторым Понтусом Вернблумом. Так было всегда?

— В Гане мне приходилось выходить в оборону — возможно, и это на моем стиле отразилось. Моментами я бывал слишком мягок или слишком груб, но всегда старался развиваться как футболист.

— С «Лехом» в Лиге Европы вы обыгрывали на выезде «Фиорентину». Хотите с «Динамо» когда-нибудь добраться до Лиги чемпионов?

— Конечно. Это же футбол. Нужно собраться и идти к цели. Но сейчас наша цель — остаться в Премьер-лиге и подготовиться к большому шагу вперед.