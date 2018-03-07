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    Тетте мечтает попасть с «Динамо» в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте мечтает в составе московского клуба не только не вылететь из Премьер-лиги, но и попасть в Лигу чемпионов.

    — По манере игры вас называют вторым Понтусом Вернблумом. Так было всегда?

    — В Гане мне приходилось выходить в оборону — возможно, и это на моем стиле отразилось. Моментами я бывал слишком мягок или слишком груб, но всегда старался развиваться как футболист.

    — С «Лехом» в Лиге Европы вы обыгрывали на выезде «Фиорентину». Хотите с «Динамо» когда-нибудь добраться до Лиги чемпионов?

    — Конечно. Это же футбол. Нужно собраться и идти к цели. Но сейчас наша цель — остаться в Премьер-лиге и подготовиться к большому шагу вперед.

    Источник: Sport24

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    07.03.2018 08:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:02

      Стремиться к высоким результатам конечно же надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 марта 2018, 16:12

      парень нормальный, а журналист петросянит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 марта 2018, 11:49

      Для этого надо изобрести Лигу Чемпионов для вылетевших.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 09:13

      надеемся,что Динамо останется с пропиской в РФПЛ,а годика через два-три возможно и ЛЧ!!!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 марта 2018, 09:03

      Черный ты наш бро. мы тоже мечтаем, но для начало давайте в ФНЛ обратно не вылетите )))

      2
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