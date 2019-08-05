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    «Динамо» объявило об уходе Теттеха. Ганец станет одноклубником Лодыгина

    Полузащитник Абдул Теттех покинул «Динамо», сообщает официальный твиттер клуба.

    «Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!» – говорится в публикации москвичей в твиттере.

    29-летний футболист продолжит карьеру в «Газиантепе». В турецкой команде хавбек будет играть вместе с российским вратарем Юрием Лодыгиным.

    Условия трансфера и летали личного контракта пока неизвестны.

    • Теттех выступал за «Динамо» с января 2018 года.
    • За полтора сезона ганец провел 35 матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    05.08.2019 22:52
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