«Динамо» объявило об уходе Теттеха. Ганец станет одноклубником Лодыгина

Полузащитник Абдул Теттех покинул «Динамо», сообщает официальный твиттер клуба.

«Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!» – говорится в публикации москвичей в твиттере.

29-летний футболист продолжит карьеру в «Газиантепе». В турецкой команде хавбек будет играть вместе с российским вратарем Юрием Лодыгиным.

Условия трансфера и летали личного контракта пока неизвестны.