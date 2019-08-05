«Динамо» объявило об уходе Теттеха. Ганец станет одноклубником Лодыгина

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Полузащитник Абдул Теттех покинул «Динамо», сообщает официальный твиттер клуба.
«Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!» – говорится в публикации москвичей в твиттере.
29-летний футболист продолжит карьеру в «Газиантепе». В турецкой команде хавбек будет играть вместе с российским вратарем Юрием Лодыгиным.
Условия трансфера и летали личного контракта пока неизвестны.
- Теттех выступал за «Динамо» с января 2018 года.
- За полтора сезона ганец провел 35 матчей и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.