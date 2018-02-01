Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тетте: «Решиться на переход в «Динамо» было непросто»

    Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте рассказал о переходе в российский клуб из «Леха».

    — Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

    – Друзья футбольные?

    – Да. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».

    – А с Дмитрием Хохловым говорили?

    – Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

    – Что вы знали о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?

    – Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.

    Напомним, что о переходе Тетте в «Динамо» было объявлено вчера. Трансфер оценивается в 800 тысяч евро.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 1 февраля 2018, 17:29

      Тетте, ты, это...Ты уж там не поведи, давай....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 февраля 2018, 14:13

      Динамо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 февраля 2018, 14:03

      В защите опытный Рауш!СОУ+ТЕТТЕ+МАРКОВ!Возвращения Панченко+под нового напа Федю Черных!Да под новый стадион!Ждем весны!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 февраля 2018, 13:04

      Время покажет кто есть кто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 12:56

      Решиться было непросто, но как отказаться от такого *****?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11