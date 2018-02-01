Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тетте: «Решиться на переход в «Динамо» было непросто»

1 февраля 2018, 12:53
5

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте рассказал о переходе в российский клуб из «Леха».

— Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

– Друзья футбольные?

– Да. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».

– А с Дмитрием Хохловым говорили?

– Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

– Что вы знали о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?

– Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.

Напомним, что о переходе Тетте в «Динамо» было объявлено вчера. Трансфер оценивается в 800 тысяч евро.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Теттех Абдул
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1517478995
Решиться было непросто, но как отказаться от такого *****?
Ответить
Басмачи
1517479461
Время покажет кто есть кто
Ответить
Pourport
1517483026
В защите опытный Рауш!СОУ+ТЕТТЕ+МАРКОВ!Возвращения Панченко+под нового напа Федю Черных!Да под новый стадион!Ждем весны!)
Ответить
ribavadim
1517483599
Динамо!
Ответить
Старина Хэнк
1517495387
Тетте, ты, это...Ты уж там не поведи, давай....
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
1
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
3
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
1
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
6
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
14
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+