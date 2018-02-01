Тетте: «Решиться на переход в «Динамо» было непросто»

Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте рассказал о переходе в российский клуб из «Леха».

— Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

– Друзья футбольные?

– Да. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».

– А с Дмитрием Хохловым говорили?

– Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

– Что вы знали о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?

– Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.

Напомним, что о переходе Тетте в «Динамо» было объявлено вчера. Трансфер оценивается в 800 тысяч евро.