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    Новичок «Динамо» Тете: «Ненавижу проигрывать»

    Новичок «Динамо» полузащитник Абдул Тетте рассказал о манере своей игры, которая многими признается агрессивной. По словам футболиста, он просто полностью выкладывается на поле в каждом матче.

    – Новичок «Динамо» Черных рассказал, что в одном из матчей в Польше ты едва не оторвал ему ногу.

    – Хорошо помню этот эпизод (смеется). Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Федор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал, успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Федор подпрыгнул и, для того чтобы защититься, я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да. Я получил тогда красную, и это было по заслугам. Что ж, надеюсь вскоре увидеть Федора. Думаю, мы вспомним этот момент.

    – Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Тетте становится настоящим безумцем на поле.

    – Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то все хорошо. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100 процентов.

    Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Хорошо, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.

    – У тебя нет зуба на верхней челюсти, что придает тебе устрашающий вид. Где ты потерял его?

    – Да нигде (смеется). Я такой родился. Это Африка, брат.

    Источник: ФК «Динамо»

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    01.02.2018 10:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 февраля 2018, 14:05

      Надо интервью Соу тоже смеялись,а парень не хреновей НГоло Конте центр держит!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 февраля 2018, 12:45

      дружбан Вермблума я смотрю ))

      -1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 1 февраля 2018, 12:09

      что бы не получилось, как с Манишу и Каштиньо, не сбежал через пол года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 11:50

      Судьям рекомендую внимательней присмотреться за этим пареньком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 1 февраля 2018, 11:41

      Не любишь проигрывать? Тогда ты не ту команду выбрал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Portoz 1 февраля 2018, 11:26

      ничего привыкнешь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 1 февраля 2018, 10:35

      Как бы,не не "поломал" сборнико...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 февраля 2018, 10:18

      Новичок «Динамо» Тете:

      《Ненавижу динамо》))))))

      0
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