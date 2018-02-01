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Новичок «Динамо» Тете: «Ненавижу проигрывать»

1 февраля 2018, 10:06
8

Новичок «Динамо» полузащитник Абдул Тетте рассказал о манере своей игры, которая многими признается агрессивной. По словам футболиста, он просто полностью выкладывается на поле в каждом матче.

– Новичок «Динамо» Черных рассказал, что в одном из матчей в Польше ты едва не оторвал ему ногу.

– Хорошо помню этот эпизод (смеется). Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Федор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал, успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Федор подпрыгнул и, для того чтобы защититься, я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да. Я получил тогда красную, и это было по заслугам. Что ж, надеюсь вскоре увидеть Федора. Думаю, мы вспомним этот момент.

– Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Тетте становится настоящим безумцем на поле.

– Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то все хорошо. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100 процентов.

Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Хорошо, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.

– У тебя нет зуба на верхней челюсти, что придает тебе устрашающий вид. Где ты потерял его?

– Да нигде (смеется). Я такой родился. Это Африка, брат.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Черных Федор Теттех Абдул
Комментарии (8)
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Axe111
1517469498
Новичок «Динамо» Тете: 《Ненавижу динамо》))))))
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Ruryu
1517470556
Как бы,не не "поломал" сборнико...
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Portoz
1517473596
ничего привыкнешь
Ответить
mamba9090909
1517474507
Не любишь проигрывать? Тогда ты не ту команду выбрал.
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zigbert
1517475042
Судьям рекомендую внимательней присмотреться за этим пареньком.
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rostik-100
1517476174
что бы не получилось, как с Манишу и Каштиньо, не сбежал через пол года.
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FanatSerj
1517478310
дружбан Вермблума я смотрю ))
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Pourport
1517483149
Надо интервью Соу тоже смеялись,а парень не хреновей НГоло Конте центр держит!)
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