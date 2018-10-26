Хохлов: «В Кубке одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что его команда уступила «Рубину» в 1/8 финала Кубка России из-за единственной ошибки.

Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

– Настоящая кубковая игра. Все понимают, что одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли.

– Вы сегодня так и не выпустили Панченко, Соу и Жоаозиньо. Верили в молодежь до конца?

– У нас еще в Москве остались с травмами Козлов, Рауш и Тетте. Кубок для нас не проходная игра, но нужно распределять силы. Если молодежи совсем не доверять... Думаю, сегодня молодые игроки неплохо выглядели.

– Как оцените судейство?

– Не буду комментировать судейство – есть специальные комиссии, пусть они разбирают.