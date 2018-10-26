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    Какой вы футболист?

    Хохлов: «В Кубке одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что его команда уступила «Рубину» в 1/8 финала Кубка России из-за единственной ошибки.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» – «Динамо» завершился со счетом 1:0.

    – Настоящая кубковая игра. Все понимают, что одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли.

    – Вы сегодня так и не выпустили Панченко, Соу и Жоаозиньо. Верили в молодежь до конца?

    – У нас еще в Москве остались с травмами Козлов, Рауш и Тетте. Кубок для нас не проходная игра, но нужно распределять силы. Если молодежи совсем не доверять... Думаю, сегодня молодые игроки неплохо выглядели.

    – Как оцените судейство?

    – Не буду комментировать судейство – есть специальные комиссии, пусть они разбирают.

    Источник: ФК «Динамо»

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    26.10.2018 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 09:47

      да уж кубок уже сливают все подряд, нынче это даже никак не зазорно. Потом в финалах опять будет ФНЛ силами между собой мерятся.

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