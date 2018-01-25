«Динамо» подпишет полузащитника «Леха» Тетте

Полузащитник познаньского «Леха» Абдул Тетте продолжит карьеру в чемпионате России.

По информации Russian Football News, 27-летний ганец станет футболистом «Динамо». Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиона евро. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о подписании контракта с хавбеком сроком на 2,5 года.

В текущем сезоне Тетте принял участие в 16 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Прежде игрок выступал среди прочих за «Удинезе», «Гранаду» и «Леганес».