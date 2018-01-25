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    «Динамо» подпишет полузащитника «Леха» Тетте

    Полузащитник познаньского «Леха» Абдул Тетте продолжит карьеру в чемпионате России.

    По информации Russian Football News, 27-летний ганец станет футболистом «Динамо». Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиона евро. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о подписании контракта с хавбеком сроком на 2,5 года.

    В текущем сезоне Тетте принял участие в 16 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

    Прежде игрок выступал среди прочих за «Удинезе», «Гранаду» и «Леганес».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 17:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 25 января 2018, 19:16

      Блин,Бомбардир!Родченкова на вас нет:)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > gunstilzit 25 января 2018, 20:40

      капец как они переобулись)

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 25 января 2018, 18:38

      Верю-не-верю, как-то так.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      KISShandi 25 января 2018, 18:17

      По информации Russian Football News, который вы упомянули- он переходит в Динамо!!! вы что там курите?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 января 2018, 17:46

      https://www.sports.ru/football/1059596138.html
      Не верьте написанному!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 17:41

      Ну вот! Дёшево и сердито!
      А потом, в руках Палыча вырастет в нормального игрока железнодорожного народа!!
      И будет служить верой-правдой, отрабатывая каждый вложенный еуро и доверие тренера!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 января 2018, 17:25

      по позиции опорник. в его нужности большие сомнения, да и сам по себе вроде не очень. Надеюсь, это утка.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2018, 17:20

      каков смысл ??? здесь уж точно пустая трата денег

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 25 января 2018, 17:04

      А он точно нужен?
      В текущем сезоне Тетте принял участие в 16 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

      3
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