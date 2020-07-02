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    «Р-Спорт»: московский суд не признал решение CAS о взыскании с «Динамо» 350 тысяч за трансфер Теттеха

    Арбитражный суд Москвы отказался исполнять решение спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с московского «Динамо» 350 тысяч за трансфер полузащитника Абдула Теттеха.

    CAS вынес решение о взыскании с московского клуба в пользу лондонской компании Lucid Sports Group Ltd. Она оказывала «Динамо» услуги по анализу трансферного рынка Восточной Европы, благодаря чему клуб и приобрел Теттеха. В Lucid Sports Group утверждают, что «Динамо» так и не оплатило услуги компании.

    Представитель «Динамо» в свою очередь заявил, что клуб не признает компетенцию CAS для рассмотрения спора. По его словам, в договоре с компанией отсутствует арбитражная оговорка о подсудности споров CAS, а недоразумение возникло из-за неправильного перевода контракта.

    Суд первой инстанции установил, что спорный договор не содержит четкого положения о суде, который компетентен рассматривать спор. В суде обратили вмимание на то, что договор между «Динамо» и Lucid Sports Group был подписан в Москве, применимым правом установлено право России, текст договора составлен только на русском языке без англоязычного дублирования. Арбитражный суд принял сторону клуба и установил, что решение CAS противоречит публичному порядку России.

    • Теттех перешел в «Динамо» в 2018 году из «Леха».
    • За полтора сезона ганец провел за москвичей 35 матчей и забил один гол.

    Источник: «Р-Спорт»

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