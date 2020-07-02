«Р-Спорт»: московский суд не признал решение CAS о взыскании с «Динамо» 350 тысяч за трансфер Теттеха

Арбитражный суд Москвы отказался исполнять решение спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с московского «Динамо» 350 тысяч за трансфер полузащитника Абдула Теттеха.

CAS вынес решение о взыскании с московского клуба в пользу лондонской компании Lucid Sports Group Ltd. Она оказывала «Динамо» услуги по анализу трансферного рынка Восточной Европы, благодаря чему клуб и приобрел Теттеха. В Lucid Sports Group утверждают, что «Динамо» так и не оплатило услуги компании.

Представитель «Динамо» в свою очередь заявил, что клуб не признает компетенцию CAS для рассмотрения спора. По его словам, в договоре с компанией отсутствует арбитражная оговорка о подсудности споров CAS, а недоразумение возникло из-за неправильного перевода контракта.

Суд первой инстанции установил, что спорный договор не содержит четкого положения о суде, который компетентен рассматривать спор. В суде обратили вмимание на то, что договор между «Динамо» и Lucid Sports Group был подписан в Москве, применимым правом установлено право России, текст договора составлен только на русском языке без англоязычного дублирования. Арбитражный суд принял сторону клуба и установил, что решение CAS противоречит публичному порядку России.