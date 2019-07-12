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    Абдул Теттех - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Абдул
    Фамилия Теттех
    Команда Газиантеп
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2019 60' -90' Спартак (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    26.07.2019 70' -90' Динамо (Москва) 2:0 Урал (Екатеринбург)
    21.07.2019 Был в запасе Динамо (Москва) 0:1 Рубин (Казань)
    12.07.2019 1' -90' Арсенал (Тула) 1:1 Динамо (Москва)
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