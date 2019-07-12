Абдул Теттех - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Теттех
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Теттех
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2019
|60' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Динамо (Москва)
|26.07.2019
|70' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)
|21.07.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)
|12.07.2019
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Динамо (Москва)