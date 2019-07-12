Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 12 июля 2019
Арсенал
12.07.2019, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
84'
Г. Григалава
16'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо
87'
Замена
В. Грулев
️️️️
Р. Шейдаев
ГОЛ! 1:1!
Г. Григалава
Пас отдал
И. Горбатенко
84'
80'
Замена
С. Соу
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Тудоре
️️️️
Л. Банда
73'
71'
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Кардозу
61'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
58'
Желтая карточка
З. Плиев
41'
Желтая карточка
М. Кардозу
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
4-4-2
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
10
Кангва
70
Костадинов
11
Ткачев
88
Лесовой
23
Горбатенко
19
Банда
4-3-2-1
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
4
Евгеньев
3
Плиев
4
Юсупов
55
Теттех
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
17
Шиманьски
7
Шейдаев
19
Банда
99
Тудоре
99
Тудоре
19
Банда
7
Шейдаев
27
Грулев
27
Грулев
7
Шейдаев
4
Юсупов
27
Соу
27
Соу
4
Юсупов
20
Кардозу
8
Панченко
8
Панченко
20
Кардозу
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Арсенал - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Арсенал
Динамо
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
2
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
2
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+