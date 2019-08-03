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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 03 августа 2019
Спартак
03.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
А. Максименко
90'
+5
Желтая карточка
З. Бакаев
90'
+4
89'
Желтая карточка
К. Н'Жи
86'
Желтая карточка
Т. Шунич
74'
Замена
В. Грулев
️️️️
Р. Шейдаев
67'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ташаев
64'
60'
Замена
А. Теттех
️️️️
А. Юсупов
57'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
А. Шюррле
️️️️
Джано
46'
Красная карточка
Э. Понсе
35'
Желтая карточка
А. Гулиев
32'
Желтая карточка
А. Ташаев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
22
Жоаозиньо
ПП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
4-3-2-1
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
47
Зобнин
7
Джано
99
Гулиев
7
Бакаев
88
Ташаев
9
Понсе
4-1-3-1-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
44
Рыков
44
Шунич
34
Рауш
77
Каборе
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
8
Панченко
17
Шиманьски
7
Шейдаев
7
Джано
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Джано
88
Ташаев
27
Мирзов
27
Мирзов
88
Ташаев
7
Шейдаев
27
Грулев
27
Грулев
7
Шейдаев
17
Шиманьски
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Шиманьски
4
Юсупов
55
Теттех
55
Теттех
4
Юсупов
Остались в запасе
Спартак
Динамо
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
20
Мигел Кардозу
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Спартак - Динамо
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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