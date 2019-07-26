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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 26 июля 2019
Динамо
26.07.2019, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Урал
16'
А. Юсупов
31'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
84'
Замена
П. Погребняк
️️️️
В. Ароян
Замена
Г. Морозов
️️️️
К. Рауш
81'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Жоаозиньо
79'
70'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Теттех
️️️️
А. Юсупов
70'
Желтая карточка
В. Рыков
59'
56'
Желтая карточка
В. Ароян
46'
Замена
Н. Димитров
️️️️
П. Бумаль
Желтая карточка
Ш. Каборе
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
Пас отдал
Р. Шейдаев
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
Жоаозиньо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Николай Димитров
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шунин
44
Шунич
44
Рыков
18
Паршивлюк
77
Каборе
34
Рауш
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Шиманьски
8
Панченко
7
Шейдаев
3-3-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
3
Меркулов
92
Емельянов
20
Бумаль
8
Августиняк
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
34
Рауш
18
Морозов
18
Морозов
34
Рауш
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
20
Кардозу
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
55
Теттех
55
Теттех
4
Юсупов
5
Егорычев
40
Бавин
40
Бавин
5
Егорычев
20
Бумаль
17
Димитров
17
Димитров
20
Бумаль
33
Ароян
88
Погребняк
88
Погребняк
33
Ароян
Остались в запасе
Динамо
Урал
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
11
Артем Шаболин
АП
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Динамо - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Динамо
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