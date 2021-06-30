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Отман Эль Кабир
Отман Эль Кабир
Завершил карьеру
17 июля 1991 (35), Амстердам
#58 | Полузащитник
175 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Видео
Эль Кабир покинул «Урал» после трех лет в клубе
2021.06.30 10:43
2
Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»
2021.03.31 14:25
12
Видео
Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»
2020.07.06 11:49
7
Видео
Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»
2020.07.06 09:49
14
Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов – в старте «Ростова» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль Кабир, Кухарчик сыграют у гостей
2019.11.30 15:34
3
Семенов, Глушаков, Понсе – в основе «Ахмата» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.11.08 18:36
2
Шелия, Обухов, Мелкадзе – в основе «Тамбова» на матч с «Уралом»; Димитров, Эль Кабир, Бикфалви сыграют у гостей
2019.10.19 12:48
Комбаров, Горбатенко, Ломовицкий – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Бавин, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.09.22 15:26
1
Фото
Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat
2019.07.22 21:40
7
«Чемпионат»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона
2019.05.23 18:54
8
«Спорт-Экспресс»: «Зенит» может подписать Эль Кабира из «Урала»
2019.05.22 12:22
16
Максименко, Комбаров, Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Эль Кабир сыграют у гостей
2018.12.05 18:48
13
Смолов, Миранчуки, Тугарев – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин сыграют у гостей
2018.11.23 18:58
5
Полузащитник «Урала» Эль Кабир: «Не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они – одни из лидеров РПЛ»
2018.09.17 08:22
2
Эль Кабир: «Президент «Анжи» как-то воздействовал на судью после матча с «Уралом». Этого не должно случаться»
2018.04.29 12:00
2
Эль Кабир: «Промес рад, что я попал в «Урал» – команду, которая обыграла «Спартак»
2018.04.29 09:52
3
Эль Кабир: «Спартак» ничем особенным не впечатлил. Ожидал от них большего. «Урал» победил по делу»
2018.04.17 22:10
9
Чернов, Эль-Кабир, Ильин – в составе «Урала» на матч с «Тосно»; Погребняк – в атаке хозяев
2018.04.08 13:16
3
Канунников, Маркович – в основе «СКА-Хабаровска» на матч с «Уралом»; Чернов, Эль-Кабир сыграют за гостей
2018.03.17 10:06
1
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