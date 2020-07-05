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    Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»

    Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал свою версию конфликта с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.

    «Я бежал по флангу, он подошeл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – сказал 28-летний голландец.

    • Очный матч между командами завершился ничьей 1:1.
    • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
    • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3135

      woyser 1 час назад

      Вот это я понимаю интернациональное общение)

      0
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      Рейтинг: -24

      Kurt Angel 1 час назад

      а как они друг-друга понимали то?)))

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