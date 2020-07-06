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  • Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»

Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»

6 июля 2020, 11:49
7

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал свою версию конфликта с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.

«Я бежал по флангу, он подошeл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – сказал 28-летний голландец.

  • Очный матч между командами завершился ничьей 1:1.
  • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
  • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Урал Эль Кабир Отман Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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Kurt Angel
1594025671
а как они друг-друга понимали то?)))
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woyser
1594027485
Вот это я понимаю интернациональное общение)
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semm
1594037940
Вот именно, что формально претензий нет - поступил он по-скотски добежал до конца своей зоны и остановился; таким образом он хотел напугать, помешать игроку команды соперника! Кто из тренеров способен на такую пакость - никто кроме этого самовлюблённого скандалиста. Да его фриковатость была видна и раньше в его плаксивых интервью - все судьи куплены у него и все против него. Короче в очередной раз показал себя хамоватым быдлом.
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моэм
1594042528
Вот если бы они начали бы песком кидаться в глаза , я бы назвал это детским садом...а так всё по взрослому : ты кто такой?.. а ты кто?..да пошёл ты...сам туда иди!...и всё это на разных языках...ну такие взрослые , что дальше некуда.
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Йост
1594044957
Не лучший эпизод для примера в воспитании будущих поколений.
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morgnul59
1594050637
Красноречивый Вадик мог бы и приложить
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Hektor 84
1594131805
Евсеев звезду поймал))?
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