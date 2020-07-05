Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»

Вот это я понимаю интернациональное общение)
Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал свою версию конфликта с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.
«Я бежал по флангу, он подошeл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – сказал 28-летний голландец.
- Очный матч между командами завершился ничьей 1:1.
- Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
- Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
Вадим Евсеев давно закончил карьеру футболиста, но желания поучаствовать в игровом эпизоде у него не отнять.#УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕРПриложение «МАТЧ!»https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/87vXOqRYHN— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 5, 2020