Эль Кабир – о конфликте с Евсеевым: «Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски»

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал свою версию конфликта с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.

«Я бежал по флангу, он подошeл к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – сказал 28-летний голландец.

Очный матч между командами завершился ничьей 1:1.

Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.

Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.