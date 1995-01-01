«Спорт-Экспресс»: «Зенит» может подписать Эль Кабира из «Урала»

У меня тоже ассоциации с Молло. Подобные элькабирры и сейчасЗениту девать некуда- Эрнани, Кранневитер, Мак, Джорджевич, Шатов.... Если уж кого покупать, то классом повыше или наигрывать пытаться раскрыть тех, кто есть
По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир может перебраться в «Зенит».
Петербуржцы заинтересованы в подписании 27-летнего футболиста ближайшим летом.
- Голландец перешел в екатеринбургский клуб из «Юргордена» в начале 2018 года за 600 тысяч евро.
- В текущем сезоне хавбек провел 34 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Эль Кабира в 2 миллиона евро.