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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» может подписать Эль Кабира из «Урала»

    По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир может перебраться в «Зенит».

    Петербуржцы заинтересованы в подписании 27-летнего футболиста ближайшим летом.

    • Голландец перешел в екатеринбургский клуб из «Юргордена» в начале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел 34 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Эль Кабира в 2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2337

      m40 8 минут назад

      У меня тоже ассоциации с Молло. Подобные элькабирры и сейчасЗениту девать некуда- Эрнани, Кранневитер, Мак, Джорджевич, Шатов.... Если уж кого покупать, то классом повыше или наигрывать пытаться раскрыть тех, кто есть

      0
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 30 минут назад

      ну он посильнее Мака будет можно обмен совершить,но если Урал выйдет в ЛЕ он им и самим пригодиться

      0
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      ...
      Рейтинг: +4579

      _Marqella_ > Garrincha58 4 минуты назад

      Он не сильнее Мака и на хер Зениту не нужен, «Спорт-Экспресс» = жёлтая пресса...)))

      0
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      Рейтинг: +6500

      parevg 51 минуту назад

      Может купить, а может не купить.
      Бомбардир, зачем печатать слухи? Когда купят, тогда и пишите.

      1
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      Рейтинг: +866

      Фанат Рубина 1 час назад

      помнится они однажды молло так же покупали!? ничего жизнь не учит!
      ну а что денег много мозгов мало!

      2
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      ...
      Рейтинг: +765

      PUZIAKA > Фанат Рубина 1 час назад

      Причем Молло это тогда тоже карьеру сломало. Сейчас пылит в Лиге 2 за Сошо, и даже там не является основным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +681

      Den Bull 1 час назад

      Сейчас начнут сватать в Зину всех кого попало)

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