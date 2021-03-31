Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника екатеринбуржцев Отмана Эль Кабира.

«С чего вы взяли, что контракт Эль Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.

С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет... И что? Себе такого в команду я бы не взял.

Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И все. После этого он не вернулся на прежний уровень.

Тогда Эль Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет», – цитирует Иванова Sport24.