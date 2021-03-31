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  • Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»

Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»

31 марта 2021, 14:25
12

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника екатеринбуржцев Отмана Эль Кабира.

«С чего вы взяли, что контракт Эль Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.

С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет... И что? Себе такого в команду я бы не взял.

Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И все. После этого он не вернулся на прежний уровень.

Тогда Эль Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет», – цитирует Иванова Sport24.

  • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
  • В 14 матчах текущего сезона РПЛ 27-летний голландец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Эль Кабир Отман Иванов Григорий
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1617191618
А тебе барыга уральский от продажи матчей денег не хватает?
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Вомбат
1617191797
После такого интервью его и за цену Сутормина никто не купит. Впрочем, я понимаю этого Иванова, потому что Уралу в данном вопросе терять нечего, Эль-Кабир действительно играет в этом сезоне не лучше, чем Сутормин.
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Skull_Boy
1617194996
Просто самый топ рекламы игроку и желаю, чтоб он ушел бесплатно и заиграл добротно
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Garrincha58
1617197134
в Зените сейчас наверное тоже думают кто бы купил Малкома хоть за десятку но никто же не купит, это же надо купить игрока за такие бабки и он за два года забил три гола да ладно голы он вообще не играет
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mdu86
1617197415
Опохмелите Гришу...
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Давид59
1617199576
Ну кто так товар представляет? Теперь точно никто не купит. Надо нахваливать и говорить, что играет, играет и не болеет.
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ySS
1617201008
Было время, когда в одиночку рвал соперников... теперь не нужен...
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zigbert
1617205398
С таким отношением к своему игроку и настроение играть может не появится.
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вальтер79
1617223753
опять гришу понесло теперь своих игроков чихвостит
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portero
1617271047
Надо его на Кокорина поменять, Саня выигрывает у него по болезням...
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