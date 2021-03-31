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    Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал полузащитника екатеринбуржцев Отмана Эль Кабира.

    «С чего вы взяли, что контракт Эль Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.

    С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет... И что? Себе такого в команду я бы не взял.

    Можно даже не опираться на статистику. Видно просто, что человек не играет так, как раньше. Полтора года назад он был звездой, да. Пока не получил травму в Краснодаре. И все. После этого он не вернулся на прежний уровень.

    Тогда Эль Кабир был на пике: обыгрывал, бежал, забивал. Тогда его можно было бы продать. Сейчас уже поздно, но мы постараемся, если хоть какое-то предложение будет. Злые языки говорят, но хоть кто купил бы тысяч за 500. Но предложений-то нет», – цитирует Иванова Sport24.

    • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
    • В 14 матчах текущего сезона РПЛ 27-летний голландец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3280

      mdu86 18 минут назад

      Опохмелите Гришу...

      0
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      Рейтинг: +12392

      Garrincha58 22 минуты назад

      в Зените сейчас наверное тоже думают кто бы купил Малкома хоть за десятку но никто же не купит, это же надо купить игрока за такие бабки и он за два года забил три гола да ладно голы он вообще не играет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11636

      Skull_Boy 58 минут назад

      Просто самый топ рекламы игроку и желаю, чтоб он ушел бесплатно и заиграл добротно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      FRZZ 1 час назад

      Не хорошо так неуважительно отзываться о своем игроке.

      5
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      Рейтинг: +7978

      Вомбат 1 час назад

      После такого интервью его и за цену Сутормина никто не купит. Впрочем, я понимаю этого Иванова, потому что Уралу в данном вопросе терять нечего, Эль-Кабир действительно играет в этом сезоне не лучше, чем Сутормин.

      3
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      Рейтинг: +21465

      Боцман59rus 1 час назад

      А тебе барыга уральский от продажи матчей денег не хватает?

      3
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      Рейтинг: +20510

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Как говорится, "В семье не без Кокорина."

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