Максименко, Комбаров, Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Эль Кабир сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

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