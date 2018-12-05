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    • Максименко, Комбаров, Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Эль Кабир сыграют у гостей

    Максименко, Комбаров, Глушаков – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Эль Кабир сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    05.12.2018 18:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 декабря 2018, 19:28

      Желаю Максименко сегодня проявить себя с наилучшей стороны, чтоб возможностей для этого было мало, а использовал их на все 100%.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > mopecekca 5 декабря 2018, 20:31

      Тогда Реброву придётся играть в танкиста.)

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 19:22

      Опять провальный центр и такой же левый фланг.

      1
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 5 декабря 2018, 19:13

      Жаль Игнатов не в основе.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 19:11

      2-0.Но титула не будет.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Агасфер 5 декабря 2018, 19:23

      2:0 это счёт обоих матчей или только сегодня?)

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 5 декабря 2018, 19:01

      спартак.нужно брать кубок

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 декабря 2018, 18:54

      Состав под замены во втором тайме! Вперед Спартак!!! Ждем победу!!!

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 5 декабря 2018, 18:53

      Нужно состав уметь ротировать, через 3 дня очень важные очки с анжи
      нужно брать!! Уже 2 серьезные травмы((

      2
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      Рейтинг: +3930

      lordmrv 5 декабря 2018, 18:50

      Нужно рассчитаться за поражение в регулярке. Спартак вперед!

      3
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