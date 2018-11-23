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    Смолов, Миранчуки, Тугарев – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Смолов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на московском «Локомотиве» в 20:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.11.2018 18:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 ноября 2018, 19:59

      Нужна победа ЛОКО как воздух!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 ноября 2018, 19:43

      Ну Шпалыч,покажи что ещё есть ещё порох в пороховницах.Нам нужен сильный Локо.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 ноября 2018, 19:12

      Где фернандеш

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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy > bumer_moscow 23 ноября 2018, 19:22

      В запасе и вряд ли выйдет, раз ему деньгу не платят и это его заколебало окончательно

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 23 ноября 2018, 19:47

      Деньги ему платят,контракт не хотят на прежних условиях перезаключать.Ничего личного,бизнес.

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