Смолов, Миранчуки, Тугарев – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на московском «Локомотиве» в 20:30 по Москве.

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