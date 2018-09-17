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  • Полузащитник «Урала» Эль Кабир: «Не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они – одни из лидеров РПЛ»

Полузащитник «Урала» Эль Кабир: «Не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они – одни из лидеров РПЛ»

17 сентября 2018, 08:22
2

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир считает, что поражение от ЦСКА в предыдущем туре РПЛ не помешает удачно выступить его команде во встрече с «Ростовом».

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Ростов» состоится в понедельник, 17 сентября, в 17:30 по московскому времени.

– В последнем матче перед перерывом вы проиграли столичному ЦСКА 0:4. Почему игра сложилась для «Урала» столь неудачно?

– Проигрывать с таким счетом, конечно, очень неприятно. Но я не могу сказать, что мы сыграли настолько плохо. «Урал» имел много хороших шансов для взятия ворот ЦСКА. При счете 0:2 мы не реализовали пенальти. Если бы в том моменте нам удалось забить, то, скорее всего, мы бы сумели вернуться в игру и исход встречи мог сложиться иначе. Однако мы не забили, и это тоже начинало давить на нас.

– Почему в этом сезоне не удается показывать столь уверенную игру, как в прошлом?

– Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить. Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром». Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице.

– Пошла ли на пользу «Уралу» пауза на матчи национальных команд?

– Да, мы ушли на паузу не в самом лучшем настроении после разгрома от ЦСКА. Но это неплохое время, чтобы привести себя в порядок, хорошо поработать и подготовиться к возобновлению сезона. Впереди еще много игр, и у нас есть время, чтобы все исправить.

– Какие у вас ожидания от грядущей игры с «Ростовом»?

– Я не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они – одни из лидеров чемпионата России на данный момент. Несмотря на это, нам обязательно нужно их обыгрывать. И вообще я считаю, что мы можем победить любую команду в лиге. Говорю так не потому, что выступаю за «Урал». Нам просто нужно реализовывать свои моменты, тогда все будет получаться.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Эль Кабир Отман
Комментарии (2)
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prezent2017
1537163031
Посмотрел бы перед матчем, полезно было бы.
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Фотон
1537165547
А больше не было никого чтоб интервью взять?
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