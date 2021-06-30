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    Эль Кабир покинул «Урал» после трех лет в клубе

    «Урал» сообщил об уходе полузащитника Отмана Эль Кабира. Контракт, который действовал до следующего лета, расторгнут.

    «Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры!» – написал «Урал».

    • Контракт с «Уралом» Эль Кабир подписал в феврале 2018 года.
    • За 3,5 года игрок провeл 84 официальных матча и забил 15 голов.
    • Футболист стоит 2 миллиона евро.

    Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

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