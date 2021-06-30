Эль Кабир покинул «Урал» после трех лет в клубе

«Урал» сообщил об уходе полузащитника Отмана Эль Кабира. Контракт, который действовал до следующего лета, расторгнут.
«Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры!» – написал «Урал».
- Контракт с «Уралом» Эль Кабир подписал в феврале 2018 года.
- За 3,5 года игрок провeл 84 официальных матча и забил 15 голов.
- Футболист стоит 2 миллиона евро.
Полузащитник Отман Эль Кабир покидает ФК «Урал». Контракт с нашим клубом он подписал в феврале 2018 года. За 3,5 года Отман провeл 84 официальных матча и забил 15 голов.Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры! pic.twitter.com/fR3NafXOmn— ФК Урал (@FCURAL) June 30, 2021
Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»