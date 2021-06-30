Эль Кабир покинул «Урал» после трех лет в клубе

«Урал» сообщил об уходе полузащитника Отмана Эль Кабира. Контракт, который действовал до следующего лета, расторгнут.

«Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры!» – написал «Урал».

Контракт с «Уралом» Эль Кабир подписал в феврале 2018 года.

За 3,5 года игрок провeл 84 официальных матча и забил 15 голов.

Футболист стоит 2 миллиона евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»