Эль Кабир покинул «Урал» после трех лет в клубе

«Урал» сообщил об уходе полузащитника Отмана Эль Кабира. Контракт, который действовал до следующего лета, расторгнут.
«Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры!» – написал «Урал».
- Контракт с «Уралом» Эль Кабир подписал в феврале 2018 года.
- За 3,5 года игрок провeл 84 официальных матча и забил 15 голов.
- Футболист стоит 2 миллиона евро.
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Президент «Урала»: «Эль Кабир больше болеет, чем играет. Хоть кто купил бы тысяч за 500»
Источник: твиттер «Урала»