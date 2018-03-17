Канунников, Маркович – в основе «СКА-Хабаровска» на матч с «Уралом»; Чернов, Эль-Кабир сыграют за гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и екатеринбургским «Уралом».

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Карпов, Гришко, Никифоров, Макаров, Кабутов, Карасев, Канунников, Маркович.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.

Матч начнется в 11:00 по Москве на хабаровском стадионе имени Ленина.

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