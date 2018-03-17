СКА-Хабаровск - Урал

Вперед, пельмени!
|9 тур
|11 сентября, понедельник
|17:30
|Урал
|1:1
|СКА-Хабаровск
|9 тур
|11 сентября, понедельник
|17:30
|Урал
|1:1
|СКА-Хабаровск
|20 тур
|6 ноября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Урал
|4 тур
|31 июля, вторник
|17:00
|Урал
|1:1
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 37 тур
|4 ноября, пятница
|08:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Урал
|Второй этап, 17 тур
|24 июня, пятница
|17:00
|Урал
|2:0
|СКА-Хабаровск
|27 тур
|31 августа, вторник
|17:00
|Урал
|1:0
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|29 апреля, четверг
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Урал
|23 тур
|12 августа, среда
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Урал
|3 тур
|8 апреля, среда
|17:00
|Урал
|2:1
|СКА-Хабаровск
|28 тур
|19 августа, вторник
|17:00
|Урал
|3:0
|СКА-Хабаровск
|8 тур
|29 апреля, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|1:4
|Урал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0