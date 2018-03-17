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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Урал
СКА-Хабаровск - Урал: обзор матча 17 марта 2018
СКА-Хабаровск
17.03.2018, суббота, 11:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Урал
26'
В. Ильин
72'
О. Эль Кабир
89'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Урал
89'
ГОЛ! 0:3!
В. Ильин
88'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Н. Димитров
Замена
К. Колесниченко
️️️️
В. Никифоров
87'
85'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
Л. Секульски
️️️️
М. Маркович
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
О. Эль Кабир
Пас отдал
В. Ильин
50'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Гришко
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
Пас отдал
В. Ароян
Желтая карточка
Е. Баляйкин
21'
12'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Лукаш Секульски
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
3-3-2-2
56
Довбня
70
Кабутов
4
Гришко
51
Карпов
10
Никифоров
18
Карасев
6
Макаров
32
Баляйкин
2
Димидко
99
Канунников
13
Маркович
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Чернов
33
Ароян
3
Меркулов
20
Бумаль
10
Фидлер
17
Димитров
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
10
Никифоров
9
Колесниченко
9
Колесниченко
10
Никифоров
4
Гришко
19
Федотов
19
Федотов
4
Гришко
13
Маркович
22
Секульски
22
Секульски
13
Маркович
10
Бикфалви
5
Егорычев
5
Егорычев
10
Бикфалви
17
Димитров
9
Чантурия
9
Чантурия
17
Димитров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Урал
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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