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    Александр Данцев

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Данцев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Каменск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 74
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