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Данцев – «Зениту»: «Хоть раз честно выиграйте!»

22 апреля 2017, 19:19
72

Защитник «Урала» Александр Данцев после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) остался недоволен судейством. Отметим, что екатеринбургская команда заканчивала встречу ввосьмером.

«Хоть раз честно выиграйте!» – заявил Данцев в подтрибунном помещении, сопровождая свою речь нецензурными выражениями.

После данного результата «Урал» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

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Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Данцев Александр
Комментарии (72)
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cska-62
1492879554
Г-н Мутко! Я не исключаю того, что если дела с судейством также пойдут дальше, то может возникнуть ситуация, когда судью отметелит на поле засуживаемая им команда в полном составе! И защищать его никто не станет. Даже игроки команды, которой он подсуживает!
ВЫ ЭТОГО ДОБИВАЕТЕСЬ? Если нет, то публично обратитесь в Следственный Комитет России, чтобы по факту сегодняшнего судейства была проведена, как минимум, доследственная проверка! Думаю, что в её ходе возникнут основания для возбуждения уголовного дела.
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zarsm
1492879927
Одна простая фраза. Зенит не может, судья поможет. Просто как же бомжики на матче открытии то проиграть могли... боже упаси. Стыдоба...
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GrimmBrothersTeam
1492880750
не понятно... все карточки по делу... идут орут как быдло и нытики... стыдно за такой урал... как будто денег нужно отработать... "видели как мы на камеру работали"...
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nikita08
1492881429
урал - мужики!!!
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B.G.
1492881502
зенит позорище
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Beliy888
1492882119
Что тут говорить, я болельщик Спартака, мы проиграли Ростову, и все по делу, ничего не скажу. Но то что происходило в матче Зенита с Уралом, это просто клоунада, в очередной раз бомжей за уши вытащили судьи. Просто не хочется смотреть чемпионат после такого!!!А кто будет говорить, что травмируют игрока и т.д. очень тупой человек. Игрок Урала играл в мяч, и не важно что было потом, или он, после касания мог остановиться, порвать себе очко, и не воткнуться в ногу игроку Зенита!!!!
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DemSerg
1492884971
Я искренне рад, что это бомжатское убожество второй год подряд пролетает мимо Лиги Чемпионов. Им нечего там делать, футбольным импотентам.
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GoldPlayFIFARus9
1492885336
Посмотрел обзор. А что не так ?? Сыграл грубо в ногу Смольникову - получил вторую жёлтую. Все по делу. Павлюченко начал с кулаками бросаться на судью, оскорблять и толкать. Ты спортсмен. Профессиональный футболист. Себя так вести нельзя на поле. Тем более с судьёй. За это получил и красную. Месси бы вообще уволили из футбола за такие выходки, как у Павлюченко. Неймару за отмашку 4 матча дали дисквалификации. Поэтому почему все так орут, где позор я не понял. Третья красная - 2 обоюдные желтые за разборку. Тоже все по делу. А мяч просто не летел в ворота. Я не понимаю, что вы так негодуете. Все по делу в матче. Единственное, причина ваших негодований - это то, что вы за хейтеры. И судя по 3:0 в от Ростова,У спартачей так же не кисло подгорает.
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Zubo
1492885514
Данцев хочет ломать ноги, чтоб за это ничего не было
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orgazmatron
1492886770
Я футбол смотрю 25 лет, но первый раз вижу такой. Да ладно удаления, хотя там в эпизоде Смольников врезался в игрока Урала. Но на каком основании судья засчитал первый гол? Вратарь вытащил мяч, и у него был шанс и после штанги отбить его, если бы Иванович хоккейным силовым приемом не занес бы вратаря в ворота. Никакого гола и в помине не было, а Иванович должен был за это карточку получить... Таких судей надо после матча вести в НКВД, там выпытали бы из него правду... А потом всех причастных к этому безумию приговор во внесудебном порядке!!!
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