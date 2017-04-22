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    Данцев – «Зениту»: «Хоть раз честно выиграйте!»

    Защитник «Урала» Александр Данцев после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) остался недоволен судейством. Отметим, что екатеринбургская команда заканчивала встречу ввосьмером.

    «Хоть раз честно выиграйте!» – заявил Данцев в подтрибунном помещении, сопровождая свою речь нецензурными выражениями.

    После данного результата «Урал» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

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    Источник: Euro-football.ru

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    22.04.2017 19:19
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 апреля 2017, 12:53

      все правильно. Такими темпами скоро Грецию догоним, там команды турниры бойкотировали из-за того, что судьи Олимпиакос тянут

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 23 апреля 2017, 00:20

      Все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 22 апреля 2017, 23:16

      Собака лает - караван идет. Ни один из бомжатников даже бровью не повел. Они супер, а остальные быдло( они так думают)!

      -2
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      Рейтинг: +14

      Qqqqq1972 > plehanov6 23 апреля 2017, 07:31

      Судья для вас поляну подготовил.а то останетесь без трофея в очередной раз

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 23:14

      Зенит нулевой.

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      Рейтинг: +664

      Небесная 22 апреля 2017, 22:52

      Хотите играть грубо - будьте готовы, что за это могут и наказать

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      Рейтинг: +29

      orgazmatron 22 апреля 2017, 21:46

      Я футбол смотрю 25 лет, но первый раз вижу такой. Да ладно удаления, хотя там в эпизоде Смольников врезался в игрока Урала. Но на каком основании судья засчитал первый гол? Вратарь вытащил мяч, и у него был шанс и после штанги отбить его, если бы Иванович хоккейным силовым приемом не занес бы вратаря в ворота. Никакого гола и в помине не было, а Иванович должен был за это карточку получить... Таких судей надо после матча вести в НКВД, там выпытали бы из него правду... А потом всех причастных к этому безумию приговор во внесудебном порядке!!!

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > orgazmatron 22 апреля 2017, 22:50

      Давайте амкар еще вспомним и много чего еще

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > orgazmatron 22 апреля 2017, 22:57

      его и пригласят в НКВД после матча) но не для пыток

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 апреля 2017, 21:25

      Данцев хочет ломать ноги, чтоб за это ничего не было

      -3
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > Zubo 22 апреля 2017, 22:06

      На повторе, по моему, он был первый на мяче...даже комментатор это заметил(не Орлов, - другой), но он не мог это обсуждать...

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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 21:22

      Посмотрел обзор. А что не так ?? Сыграл грубо в ногу Смольникову - получил вторую жёлтую. Все по делу. Павлюченко начал с кулаками бросаться на судью, оскорблять и толкать. Ты спортсмен. Профессиональный футболист. Себя так вести нельзя на поле. Тем более с судьёй. За это получил и красную. Месси бы вообще уволили из футбола за такие выходки, как у Павлюченко. Неймару за отмашку 4 матча дали дисквалификации. Поэтому почему все так орут, где позор я не понял. Третья красная - 2 обоюдные желтые за разборку. Тоже все по делу. А мяч просто не летел в ворота. Я не понимаю, что вы так негодуете. Все по делу в матче. Единственное, причина ваших негодований - это то, что вы за хейтеры. И судя по 3:0 в от Ростова,У спартачей так же не кисло подгорает.

      -2
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      Рейтинг: +728

      GammiD > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 21:30

      В том что Румын в мяч играл а не в ногу, это Смольников опрометчиво попошел в стык. Мяч у румына был. Все что произошло после было спровоцированно ошибкой судьи.

      4
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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 > GammiD 22 апреля 2017, 21:36

      Посмотри внимательнее,Смольников сначала играет в мяч,и проталкивает его дальше,а потом уже въезжает в негоигрок Урала,там даже за одно намерение можно было давать ЖК,даже если бы касания не было,очень опасно прыгал.В 1-м тайме так вообще Кокорина вынес

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 21:53

      параша рот свой закрой а то воняет помойкой бомжара, умеете только скупать все, а играть сами не умеете!!

      -1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Челнинец 22 апреля 2017, 22:16

      Фу как грубо, администрация вы не обращаете внимания потому что не заметили, или вы сами такие ?

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > BuenosArgentina 22 апреля 2017, 22:34

      Че нытик разнылся? АХ да ты же Зенит, вы же там все НЫТИКИ! Ныть только умеете, играли бы лучше!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 22:40

      Мистер ,не неси пурги! Даже Радимов признал ,что игрок Урала был первым на мяче и трактовка данного момента вызывает много вопросов. В стык шли оба и риск был как для одного,так и для другого.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Челнинец 22 апреля 2017, 22:52

      по мойму ребята это вы постоянно ноете

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > GoldPlayFIFARus9 22 апреля 2017, 23:28

      вот ты и посмотри повнимательнее

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Пельш 1 24 апреля 2017, 22:42

      А что тут приебалты делают?

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 22 апреля 2017, 21:16

      Я искренне рад, что это бомжатское убожество второй год подряд пролетает мимо Лиги Чемпионов. Им нечего там делать, футбольным импотентам.

      3
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      Рейтинг: +528

      Burunduk > DemSerg 22 апреля 2017, 21:40

      Без обид, но и ЦСКА 4е года подряд нечем гордиться в ЛЧ. Я бы лучше этой осенью посмотрел бы на Спартак и Ростов в ЛЧ, т.к. армейцам без нападения там тоже пока делать нечего.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 апреля 2017, 21:06

      Можно понять эмоции уральцев...Пацаны, не переживайте, в Москве всё будет честно, мы по кабинетам не ходим

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > filosof sparty 22 апреля 2017, 21:27

      Да ходите вы ходите , побольше нашего, и всё было честно, карточки были за явные нарушения

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Zubo 22 апреля 2017, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТЫ звиздабол конченый!

      -5
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