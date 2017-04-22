Данцев – «Зениту»: «Хоть раз честно выиграйте!»

Защитник «Урала» Александр Данцев после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) остался недоволен судейством. Отметим, что екатеринбургская команда заканчивала встречу ввосьмером.
«Хоть раз честно выиграйте!» – заявил Данцев в подтрибунном помещении, сопровождая свою речь нецензурными выражениями.
После данного результата «Урал» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.
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Источник: Euro-football.ru
ВЫ ЭТОГО ДОБИВАЕТЕСЬ? Если нет, то публично обратитесь в Следственный Комитет России, чтобы по факту сегодняшнего судейства была проведена, как минимум, доследственная проверка! Думаю, что в её ходе возникнут основания для возбуждения уголовного дела.