Данцев – «Зениту»: «Хоть раз честно выиграйте!»

Защитник «Урала» Александр Данцев после матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) остался недоволен судейством. Отметим, что екатеринбургская команда заканчивала встречу ввосьмером.

«Хоть раз честно выиграйте!» – заявил Данцев в подтрибунном помещении, сопровождая свою речь нецензурными выражениями.

После данного результата «Урал» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»