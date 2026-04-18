Жена Семака озвучила позицию по сексу до свадьбы

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в соцсетях рассказала о своем отношении к интимной близости до заключения брака.

«Если нужен совет, как удержаться [от секса до свадьбы], то все просто: не создавать удобный момент. Держаться подальше от тесных помещений, уютных диванчиков с бутылочкой вина. Чем меньше расстояние, тем громче ALARM [тревожный звонок].

Знаю, что возникают вопросы: «А как узнать, что после свадьбы все будет ок?» Все это плюс-минус понятно без предварительного тестирования. Если человек физиологически тебе приятен и ты слышишь, о чем он говорит, чувствуешь его энергию – можно ощутить совместимость заранее.

Очень полезно как можно дольше общаться без близких отношений, потому что гормональный шторм закрывает глаза на важные предупреждения.

Если бы женщины не пренебрегали этим правилом, половина женихов отвалилась бы на этапе собеседования», – написала она.