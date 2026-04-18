Радимов прокомментировал результаты «Балтики» после дисквалификации Талалаева

Владислав Радимов считает, что дисквалификация Андрея Талалаева повлияла на результаты «Балтики».

20 марта тренера отстранили на 4 матча и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Его наказали за поведение в концовке игры с ЦСКА (1:0).

Без дисквалифицированного Талалаева «Балтика» разгромила «Сочи» (4:0), а затем дважды сыграла вничью с аутсайдерами – «Динамо Мх» (2:2) и «Пари НН» (2:2).

«Балтика» зависит от тренера. Талалаев на многое влияет, когда находится на бровке.

После его дисквалификации из команды выпустили пар и воздух.

«Балтика» не выдержала ритма борьбы за медали. Где‑то им не хватило обоймы», – сказал Радимов.