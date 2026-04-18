Кисляк: «Я не смогу стать Килианом Мбаппе»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, с какого европейского игрока он берет пример.

«Я слежу за Педри. Хочется у него перенять продвижение мяча, научиться так же, как он продвигать мяч. Но надо понимать и отталкиваться от себя.

Все индивидуальны. У кого-то чуть меньше дано, например, скорости. И надо уже подстраиваться под себя и использовать свои сильные качества.

Потому что как бы я ни хотел стать Килианом Мбаппе, я не смогу. Потому что у меня нет такой скорости. Не надо пытаться кого-то копировать, потому что это может сыграть злую шутку.

Начнешь копировать – а у тебя это никак не получится чисто физически. Надо просто понимать это в голове – какие у тебя плюсы, а какие минусы, за счет чего ты можешь лучше сыграть – и тогда уже вырисовывается игрок», – заявил Кисляк.