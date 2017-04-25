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Данцев: «Я думаю, что «Спартак» уже чемпион»

25 апреля 2017, 23:13
5

Защитник «Урала» Александр Данцев подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По словам футболиста, игра с лидером чемпионата была очень трудной.

– Тяжело пришлось вашей команде без дисквалифицированных лидеров?

– Да. Тяжело было без лидеров. Не было наших игроков опорной зоны, центральных полузащитников, поэтому тяжело пришлось. Но мы так и думали, что будет сложно. Но те ребята, которые вышли, старались и сделали все, что смогли. Я думаю, что «Спартак» уже чемпион. С ним тяжело играть.

– Можно ли сказать, что соперник победил на классе?

– Да нет. Я бы так не сказал. Красно-белые тоже играли очень осторожно, особенно во втором тайме. Переживали за результат. А нам было нечего терять. Мы пытались сделать какой-то навал, но пришлось тяжело, потому что в «Спартаке» – хорошие игроки. Они взяли мяч под контроль в последние пять минут. Тяжело было что-то сделать.

«Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Данцев Александр
Комментарии (5)
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Gornostay
1493161705
Если бы Данцев это сказал в первом туре тогда уважуха. А так- это слова и не более. Да и играл Урал как-то "заторможенно"
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Диктор
1493178537
Правильно все сказал.
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a-rakhmatov
1493179618
Теоретически пищевик могут кони догнать, но практически это невозможно....так что очевидно Спартак станет чемпионом)))
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84aivengo
1493181391
после цска увидим...
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NEON-SM
1493187223
Всё правильно и по делу, со стороны так кажется что игра простенькая, однако быстрый короткий пас выматывает соперника, а лёгких побед у Спартака не было и не будет, все настраиваются против него
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