Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данцев: «Я думаю, что «Спартак» уже чемпион»

    Защитник «Урала» Александр Данцев подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По словам футболиста, игра с лидером чемпионата была очень трудной.

    – Тяжело пришлось вашей команде без дисквалифицированных лидеров?

    – Да. Тяжело было без лидеров. Не было наших игроков опорной зоны, центральных полузащитников, поэтому тяжело пришлось. Но мы так и думали, что будет сложно. Но те ребята, которые вышли, старались и сделали все, что смогли. Я думаю, что «Спартак» уже чемпион. С ним тяжело играть.

    – Можно ли сказать, что соперник победил на классе?

    – Да нет. Я бы так не сказал. Красно-белые тоже играли очень осторожно, особенно во втором тайме. Переживали за результат. А нам было нечего терять. Мы пытались сделать какой-то навал, но пришлось тяжело, потому что в «Спартаке» – хорошие игроки. Они взяли мяч под контроль в последние пять минут. Тяжело было что-то сделать.

    «Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 09:13

      Всё правильно и по делу, со стороны так кажется что игра простенькая, однако быстрый короткий пас выматывает соперника, а лёгких побед у Спартака не было и не будет, все настраиваются против него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 апреля 2017, 07:36

      после цска увидим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 апреля 2017, 07:06

      Теоретически пищевик могут кони догнать, но практически это невозможно....так что очевидно Спартак станет чемпионом)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 апреля 2017, 06:48

      Правильно все сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 26 апреля 2017, 02:08

      Если бы Данцев это сказал в первом туре тогда уважуха. А так- это слова и не более. Да и играл Урал как-то "заторможенно"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11