Данцев: «Я думаю, что «Спартак» уже чемпион»

Защитник «Урала» Александр Данцев подвел итоги матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По словам футболиста, игра с лидером чемпионата была очень трудной.

– Тяжело пришлось вашей команде без дисквалифицированных лидеров?

– Да. Тяжело было без лидеров. Не было наших игроков опорной зоны, центральных полузащитников, поэтому тяжело пришлось. Но мы так и думали, что будет сложно. Но те ребята, которые вышли, старались и сделали все, что смогли. Я думаю, что «Спартак» уже чемпион. С ним тяжело играть.

– Можно ли сказать, что соперник победил на классе?

– Да нет. Я бы так не сказал. Красно-белые тоже играли очень осторожно, особенно во втором тайме. Переживали за результат. А нам было нечего терять. Мы пытались сделать какой-то навал, но пришлось тяжело, потому что в «Спартаке» – хорошие игроки. Они взяли мяч под контроль в последние пять минут. Тяжело было что-то сделать.

«Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков.