Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Данцев - статистика

Завершил карьеру
14 октября 1984 (41), Каменск
#7 | Защитник
178 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0 : 2
26.05.2019
Урал
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
2 : 2
19.05.2019
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2 : 2
10.05.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
0 : 1
04.05.2019
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4 : 1
28.04.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
0 : 1
25.04.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2 : 1
21.04.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
13.04.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3 : 2
07.04.2019
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
2 : 1
30.03.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
0 : 1
16.03.2019
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1 : 1
11.03.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0 : 1
02.03.2019
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
4 : 0
09.12.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2 : 0
02.12.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 2
23.11.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2 : 1
10.11.2018
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 2
04.11.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 1
27.10.2018
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1 : 1
20.10.2018
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 0
06.10.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 1
29.09.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1 : 1
17.09.2018
Ростов
1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 0
01.09.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2 : 1
25.08.2018
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4 : 1
19.08.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
10.08.2018
Динамо
79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1 : 2
04.08.2018
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0 : 1
28.07.2018
Анжи
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
83
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+