Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 01 сентября 2018
ЦСКА
01.09.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Урал
13'
Ф. Чалов
31'
Ф. Чалов
85'
Ф. Чалов
88'
К. Бистрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
Травма
К. Бистрович
90'
ГОЛ! 4:0!
К. Бистрович
88'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
85'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Эрнандес
77'
72'
Замена
А. Егорычев
️️️️
И. Жигулев
Замена
И. Обляков
️️️️
И. Ахметов
61'
60'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
51'
Пенальти не реализован!
П. Бумаль
42'
Замена
Д. Динга
️️️️
Д. Кулаков
40'
Травма
Д. Кулаков
33'
Желтая карточка
А. Панюков
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Ахметов
31'
Желтая карточка
Н. Чернов
29'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Х. Магнуссон
23'
Травма
Х. Магнуссон
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Д. Ефремов
13'
4'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
58
Отман Эль Кабир
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
50
Бекао
6
Фернандес
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Влашич
22
Ефремов
63
Чалов
11
Эрнандес
4-1-1-3-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
92
Брызгалов
3
Меркулов
20
Бумаль
10
Жигулев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
17
Димитров
11
Панюков
11
Эрнандес
6
Бийол
6
Бийол
11
Эрнандес
32
Магнуссон
23
Чернов
23
Чернов
32
Магнуссон
97
Ахметов
10
Обляков
10
Обляков
97
Ахметов
15
Кулаков
6
Динга
6
Динга
15
Кулаков
10
Жигулев
5
Егорычев
5
Егорычев
10
Жигулев
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
ЦСКА
Урал
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+