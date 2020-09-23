Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марко Араторе
Марко Араторе
Завершил карьеру
4 июня 1991 (35)
#70 | Полузащитник
175 см | 67 кг
Швейцария
Статистика
Новости
Трансферы
«Урал» расторг контракт с Араторе
2020.09.23 15:23
Бикфалви, Араторе, Панюков выйдут с первых минут у «Урала»; Паршивлюк, Ордец, Фомин – в основе «Динамо»
2020.08.10 15:58
2
Араторе вернулся в «Урал» из аренды
2020.07.30 15:14
Игрок «Урала» Балажиц: «Наш хавбек Араторе не понимает, как в РПЛ можно столько летать»
2018.11.03 10:55
Брызгалов, Араторе, Бикфалви – в составе «Урала» на матч с «Арсеналом»; Альварес, Мохаммед, Бакаев сыграют у гостей
2018.09.29 10:42
1
Нестеренко, Зотов, Кутьин – в составе «Енисея» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Бикфалви, Араторе сыграют у гостей
2018.09.22 10:37
Фото
«Урал» объявил о переходе Араторе из «Санкт-Галлена»
2018.08.13 14:10
5
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
1
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+