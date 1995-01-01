Араторе вернулся в «Урал» из аренды

Полузащитник Марко Араторе присоединился к «Уралу».
В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды в «Лугано». Он провел за швейцарский клуб 22 матча, отметившись тремя голами.
Араторе принадлжеит «Уралу» с августа 2018 года.
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Полузащитник Марко Араторе присоединился к «Уралу».
В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды в «Лугано». Он провел за швейцарский клуб 22 матча, отметившись тремя голами.
Араторе принадлжеит «Уралу» с августа 2018 года.