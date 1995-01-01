Араторе вернулся в «Урал» из аренды

Полузащитник Марко Араторе присоединился к «Уралу».

В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды в «Лугано». Он провел за швейцарский клуб 22 матча, отметившись тремя голами.

Араторе принадлжеит «Уралу» с августа 2018 года.