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    Игрок «Урала» Балажиц: «Наш хавбек Араторе не понимает, как в РПЛ можно столько летать»

    Защитник «Урала» Грегор Балажиц в интервью Justmedia.ru рассказал, тяжело ли ему переносить перелеты. Словенец играет в нашем чемпионате с начала прошлого года.

    — Тяжело ли вам даются постоянные перелеты по стране?

    — Я к этому совершенно спокойно отношусь. Опять вернусь к своим выступлениям в Украине – там мы перемещались по стране не на самолете, а на автобусе. И некоторые переезды занимали по 15-17 часов.

    Я до сих пор не знаю, как выдержал такое испытание, и думаю, что из-за этого у меня спина постоянно болит. А что касается перелетов, то больше остальных в нашей команде по этому поводу переживает Марко Араторе. Он уже несколько раз нас спрашивал: «Как можно столько летать?».

    Источник: Justmedia.ru

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    03.11.2018 10:55
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