Игрок «Урала» Балажиц: «Наш хавбек Араторе не понимает, как в РПЛ можно столько летать»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц в интервью Justmedia.ru рассказал, тяжело ли ему переносить перелеты. Словенец играет в нашем чемпионате с начала прошлого года.

— Тяжело ли вам даются постоянные перелеты по стране?

— Я к этому совершенно спокойно отношусь. Опять вернусь к своим выступлениям в Украине – там мы перемещались по стране не на самолете, а на автобусе. И некоторые переезды занимали по 15-17 часов.

Я до сих пор не знаю, как выдержал такое испытание, и думаю, что из-за этого у меня спина постоянно болит. А что касается перелетов, то больше остальных в нашей команде по этому поводу переживает Марко Араторе. Он уже несколько раз нас спрашивал: «Как можно столько летать?».