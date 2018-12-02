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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 02 декабря 2018
Краснодар
02.12.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Урал
57'
М. Сулейманов
76'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
Желтая карточка
В. Классон
88'
Замена
А. Голубев
️️️️
М. Перейра
84'
83'
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
80'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
76'
Желтая карточка
М. Сулейманов
69'
Желтая карточка
К. Куэва
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
В. Классон
57'
53'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ари
51'
Замена
К. Куэва
️️️️
Вандерсон
32'
Желтая карточка
С. Петров
23'
22'
Желтая карточка
В. Ароян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
70
Марко Араторе
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-1-3
33
Крицюк
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
39
Ари
18
Игнатьев
94
Вандерсон
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
10
Фидлер
17
Димитров
40
Бавин
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
94
Вандерсон
99
Куэва
99
Куэва
94
Вандерсон
10
Перейра
50
Голубев
50
Голубев
10
Перейра
39
Ари
93
Сулейманов
93
Сулейманов
39
Ари
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
40
Бавин
5
Егорычев
5
Егорычев
40
Бавин
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
Остались в запасе
Краснодар
Урал
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Краснодар - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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