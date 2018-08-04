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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 04 августа 2018
Урал
04.08.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
6'
Э. Бикфалви
48'
В. Классон
89'
П. Мамаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ильин
90'
89'
ГОЛ! 1:2!
П. Мамаев
Пас отдал
К. Рамирес
86'
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
Н. Димитров
81'
81'
Замена
К. Куэва
️️️️
В. Классон
Замена
А. Егорычев
️️️️
Э. Бикфалви
75'
73'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
67'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
П. Бумаль
️️️️
Ю. Бавин
60'
53'
Желтая карточка
У. Спайич
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Классон
Пас отдал
Ф. Смолов
Желтая карточка
Р. Емельянов
37'
26'
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
92
Брызгалов
15
Кулаков
92
Емельянов
58
Эль Кабир
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
3-3-2-1-1
33
Крицюк
13
Марков
14
Мартынович
25
Спайич
89
Стоцкий
77
Каборе
2
Рамирес
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
90
Смолов
40
Бавин
20
Бумаль
20
Бумаль
40
Бавин
10
Бикфалви
5
Егорычев
5
Егорычев
10
Бикфалви
98
Ильин
10
Юсупов
10
Юсупов
98
Ильин
7
Классон
99
Куэва
99
Куэва
7
Классон
89
Стоцкий
10
Мамаев
10
Мамаев
89
Стоцкий
10
Перейра
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Урал
Краснодар
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Урал - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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