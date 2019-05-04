Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 04 мая 2019
Урал
04.05.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
82'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
89'
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Гулиев
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Егорычев
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Замена
А. Панюков
️️️️
П. Погребняк
76'
Желтая карточка
А. Егорычев
67'
66'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Л. Мельгарехо
64'
Желтая карточка
А. Гулиев
Желтая карточка
П. Бумаль
60'
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
58'
57'
Желтая карточка
А. Ещенко
Травма
Н. Димитров
56'
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Ломовицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
20
Фернандо
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
42
Михаил Филиппов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
23
Поляков
4
Страндберг
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
88
Погребняк
4-4-1-1
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
95
Гапонов
6
Айртон
20
Фернандо
47
Зобнин
99
Гулиев
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
88
Погребняк
11
Панюков
11
Панюков
88
Погребняк
5
Егорычев
98
Ильин
98
Ильин
5
Егорычев
99
Гулиев
8
Игнатов
8
Игнатов
99
Гулиев
11
Ломовицкий
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
10
Глушенков
10
Глушенков
10
Мельгарехо
Остались в запасе
Урал
Спартак
42
Михаил Филиппов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
42
Михаил Филиппов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
Спартак
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
Карседо честно ответил, почему Максименко остается основным вратарем «Спартака»
12:12
3
«Динамо Мх» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:16
Карседо определил двух игроков «Спартака», способных стать легендами клуба
08:57
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
Карседо честно ответил, почему Максименко остается основным вратарем «Спартака»
12:12
3
«Динамо Мх» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:16
Карседо определил двух игроков «Спартака», способных стать легендами клуба
08:57
2
РПЛ: шансы «Динамо Махачкалы» и «Спартака» на победу в матче 15-го тура
08:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+